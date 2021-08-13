Почеттино прокомментировал переход Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился своим мнением о составе команды и о переходе нападающего Лионеля Месси.

«Когда приходит несколько игроков, тренерскому штабу, самим новичкам и клубу не всегда легко. Но это наша работа, нам нужно оставаться конкурентоспособными. Наш приоритет - взять три очка. И мы на этом сосредоточены.

Мы рады видеть с нами Месси. Приятно приветствовать его здесь. Он полон положительной энергии. У нас отличная команда. Мы умеем быть конкурентоспособными и надеемся сделать все возможное для достижения целей клуба», - цитирует слова Почеттино пресс-служба клуба.

«ПСЖ» объявил о трансфере Месси 10 августа. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.