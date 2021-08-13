Де Росси заявил, что готов быть тренером

Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси объявил, что покидает штаб итальянской сборной после триумфального для команды Евро-2020.

«Это было непростое решение. Я бесконечно признателен сборной. Я дал им, может быть, один процент от того, что должен был дать, а они подарили мне этот незабываемый опыт.

Но теперь я твердо знаю, что буду делать дальше: хочу быть тренером. Пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером », - цитирует De Rossi Sportweek.

Даниэле Де Росси - бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодежного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.