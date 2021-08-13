Валерий Непомнящий: У «Спартака» не поймешь, где начало, а где - конец

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о вылете московского «Спартака» из Лиги чемпионов.
Напомним, подопечные Руи Витории по сумме двух матчей проиграли лиссабонской «Бенфике». Красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы.
«Некоторое время назад, когда «Бенфика» уступила соперникам «Спартака», я имел неосторожность или глупость сказать: «Спартак» имеет такой шанс поднять репутацию, он обойдет «Бенфику». Когда я смотрел матчи «Спартака» на предсезонном турнире, я попал в такое заблуждение! Так что сейчас я понятия не имею, что такое «Спартак» сегодня. Однако, как всегда: со «Спартаком» не понимаешь, где начало и где конец», - сказал «Газете.Ru» Непомнящий.
Напомним, бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско покинул клуб в конце предыдущего сезона. Руй Витория возглавил стан «красно-белых», с которым успел выиграть предсезонный Кубок Париматч Премьер.