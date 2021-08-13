Кокорин остался в запасе на матч Кубка Италии

«Фиорентина» проведет матч против «Козенцы» в рамках 1/32 финала Кубка Италии. Стал известен стартовый состав команды из Флоренции на эту встречу.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 26 января 2021 года, сумма трансфера составила около 5 миллионов евро. В новом клубе футболист выступает под 91 номером. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 4 матчах Серии А и не отметился результативными действиями.