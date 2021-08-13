Перед матчем «Локомотив» - «Зенит» вспомнят об авторе первого гола в союзных чемпионатах

15 августа на черкизовской «РЖД Арене» состоится матч Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит». А перед игрой пройдёт презентация книги о легендарном бомбардире Викторе Лаврове, забившем первый мяч в истории чемпионатов СССР: «Его судьба – «Локомотив».

Авторы – его сын Валентин Лавров, знаменитый писатель, основоположник жанра русский исторический детектив, болеющий за железнодорожников 85 (!) лет, академик РАЕН Валентин Лавров, а также Евгений Алексеев и Валерий Бурт.

Книга читается на одном дыхании, прекрасно издана на мелованной бумаге, богато иллюстрирована. Автор обложки знаменитый художник Наталья Леонова.

Перед игрой в 16:00 на сцене перед стадионом выступит Валентин Лавров, который расскажет о книге и о своём отце, а также его соавторы. Позже на специальной площадке возле сцены состоится встреча с авторами.