Диего Коста подпишет контракт с «Атлетико Минейро»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство бразильского клуба «Атлетико Минейро» согласовало контракт с экс игроком «Атлетико» и «Челси» Диего Костой.

Ожидается, что бразилец, выступавший за сборную Испании, подпишет двухлетний контракт. Соглашение будет подписано после прохождения игроком медицинского обследования. О трансфере Диего Косты будет официально объявлено на следующей неделе.

Нападающий был свободным агентом с тех пор, как покинул «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий сумел сыграть за «Атлетико» семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей, 181 забитый мяч и 71 передача.