Левандовски установил рекорд Бундеслиги

В данный момент мюнхенская «Бавария» играет с «Боруссией Мюнхенгладбах» в матче открытия сезона Бундеслиги.

В конце первого тайма нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол.

Этот гол стал для 32-летнего польского нападающего 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забивает в 1-м туре чемпионата Германии седьмой сезон подряд. Это рекорд турнира.

Роберт Левандовски - 9-кратный чемпион Германии, обладатель «Золотой бутсы», победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, 3-кратный обладатель Кубка Германии.