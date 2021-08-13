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13 августа 23:19
автор: Александр Бойченко

«Тоттенхэм» собирается купить партнера Кокорина по команде

Лондонский клуб намерен усилить линию нападения на случай ухода из команды Гарри Кейна.

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

По информации The Guardian, руководство английской команды уже связалось с представителями нападающего Дарко Ристичем, однако на данный момент клуб не сделал официального запроса.

Как отмечает издание, итальянцы открыты для переговоров по Влаховичу до 15 августа, после чего намерены отвечать отказом на все последующие предложения о трансфере.

Добавим, действующий контракт сербского нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах cерии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

источник: The Guardian
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