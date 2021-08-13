УЕФА выделит 7 миллиардов евро клубам из-за последствий пандемии

УЕФА окажет финансовую помощь футбольным клубам в условиях кризиса с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности организация планирует выделить командам 6 миллиардов евро. Финансирование является частью стратегии УЕФА по оказанию помощи клубам, поскольку стадионы закрыты для зрителей более года, а доходы от телеканалов резко упали.

Ранее стало известно, что УЕФА в сентябре опубликует проекты, связанные с отменой финансового «фэйр-плей». Об этом сообщает газета The Times.

Вместо финансового «фэйр-плей» организацию попросят ввести потолок заработной платы, а для клубов, которые его превысят, возможно, будет введен налог на роскошь. Этот приказ может начать действовать с 2022 года.