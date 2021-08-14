Новичок АПЛ «Брентфорд» обыграл в первом туре «Арсенал»

Сегодня, 13 августа, стартовал новый сезон английской премьер-лиги. Следующий сезон Премьер-лиги открыли «Брентфорд» и «Арсенал».
На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Сержи Канос забил первый гол нового сезона английской премьер-лиги.
Футболист «Брентфорда» Пиннок перебросил мяч на товарища по команде, Сержи обвел защитника «Арсенала» Чемберса и загнал мяч в ближний нижний угол.
Затем хозяева поля забили второй мяч.
Была подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч улетел в дальнюю штангу, и там два игрока хозяев смогли вывести мяч в сетку ворот, первым прибыл Нергор и точным ударом послал мяч в ворота.