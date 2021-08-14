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14 августа 00:30
автор: Александр Бойченко

«Фиорентина» разгромно победила «Козенцу» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» победила 4:0.

«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в матче 1/32 финала Кубка Италии со счетом 4:0. Дубль оформил нападающий Душан Влахович.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Кубок Италии

1/32 финала

«Фиорентина» — «Козенца» — 4:0 (3:0)

Голы: Влахович, 4 (1:0). Гонсалес, 37 (2:0). Влахович, 45+4 (3:0). Венути, 51 (4:0).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Бенасси, 77), Пульгар (Бьянко, 88), Мале (Кастровилли, 70), Кальехон (Сапонара, 69), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 70).

Предупреждение: Пеццела, 54.

источник: «Советский спорт»
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