Президент «Легион-Динамо» прокомментировал возможное появление в заявке Хабиба на матчи Кубка России

Президент клуба «Легион-Динамо» ПФЛ Шамиль Лахиялов рассказал о возможном переходе в команду экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее Лахиялов сообщил, что Нурмагомедову оставлено место в заявке клуба.

«По обоюдной договоренности мы пока ничего не комментируем. До 7 сентября будет ясно, когда закончится наше трансферное окно, но в этом вопросе есть очень существенные сдвиги.

Могут ли болельщики ожидать, что он появится в Кубке России? Это будет нашим главным мотивационным козырем. Мы ему сказали, что сделали все, о чем он нас просил, привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ.

По номеру разговора еще не было, потому что у нас есть такие номера, если когда-то они уже были внесены в заявку, то их нельзя перенести на этот сезон. Но я думаю, что номер 29 подойдет ему идеально. Мы будем работать в этом направлении», - цитирует Лахиялова телеканал «Матч ТВ».

В групповом этапе Кубка России «Легион-Динамо» сыграет с «Уфой» и «Аланией».