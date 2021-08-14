Нагельсман прокомментировал итог первого официального матча во главе «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман дал комментарий после матча с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) в рамках стартового тура чемпионата Германии.

«Мы плохо начали матч, легко теряли мяч. Но в последние 20 минут первого тайма мы исправили ситуацию и смогли сравнять счет. Первую половину второго тайма мы тоже провели сильно, могли забить пару мячей, но не сложилось.

Конечно, ничья никогда не может удовлетворять. Нам с тренерским штабом, есть что проанализировать. Обе команды хорошо себя проявили. «Баварии» нужно было агрессивнее действовать в контрпрессинге», - сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, что это был первый официальный матч для Юлиана во главе «Баварии».

Также в этой встрече уникальное достижение установил форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски. Поляк, отличившись в ворота «Боруссии», забил гол седьмой год подряд в первом туре Бундеслиги, что является рекордом турнира.