Денис Черышев: После удаления мы не думали, что все закончится хорошо, но помогли болельщики

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев дал комментарий после победы над «Хетафе» (1:0) в рамках стартового тура чемпионата Испании.

Напомним, что российский полузащитник заработал одиннадцатиметровый удар, который реализовал хавбек Карлос Солер, забив единственный гол во встрече.

Также отметим, что с третьей минуты матча «летучие мыши» играли в меньшинстве, с поля был удален Уго Гильямон.

«На третьей минуте, после удаления, мы не думали, что все закончится хорошо, но верили в это. Благодаря поддержке болельщиков, по которым мы так скучали, мы смогли победить. Удаление нас сплотило, и мы отлично отработали в защите. Нужно продолжать действовать с тем же усердием и самопожертвованием», - приводит слова Черышева пресс-служба валенсийцев.

В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде с «Гранадой». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.