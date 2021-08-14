Лебеденко принес победу «Торпедо» над «СКА-Хабаровском» в шестом туре ФНЛ

В шестом туре ФНЛ московское «Торпедо» в гостях оказалось сильнее «СКА-Хабаровска» - 1:0.

Победу торпедовцам на 72-й минуте принес форвард Игорь Лебеденко. Примечательно, что с 76-й минуты хозяева остались в меньшинстве, с поля был удален защитник Эмерсон.

Таким образом, «Торпедо» с 16 очками возглавило таблицу в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» расположился на четвертой позиции, набрав 11 очков.

В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Волгарем», а хабаровчане примут дома «Енисей». Обе встречи состоятся 21 августа.