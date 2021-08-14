Итальянский журналист Венерато: Инсинье ни за какие деньги не перейдет из «Наполи» в «Зенит»

Итальянский журналист Чиро Венерато отреагировал на возможный переход в «Зенит» полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Игрок не пошел бы в «Зенит» ни за какие деньги в мире. Российский клуб выразил интерес «Наполи» через посредника и не контактировал с футболистом. Лоренцо Инсинье никогда не покинет Неаполь, чтобы поехать в Россию, - приводит слова Венерато Calcio Napoli 1926, ссылаясь на эфир радиостанции Radio Kiss Kiss Napoli.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 48 миллионов евро.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». Всего он сыграл за команду 397 матчей, забил 109 голов и отдал 85 результативных передач. В составе неопалитанского клуба нападающий дважды побеждал в Кубке Италии.

За сборную Италии дебютировал в сентябре 2012 года. С тех пор провел за национальную команду 47 встреч, отличившись десятью мячами. На прошедшем Евро-2020 «Скуадра адзурра» вместе с Лоренцо одержала победу, в финале переиграв Англию.