Максим Калиниченко: «Урал» не та команда, которой стоит опасаться «Спартаку»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уралом» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Есть у москвичей проблемы эмоционального характера, также несколько важных игроков сидят в лазарете. Я думаю, что «Урал» все-таки не та команда, которую стоит опасаться в игровом плане. Нужно «Спартаку» только настроиться правильно. Потому что, по идее, в любом состоянии команда Руя Витории должна обыгрывать уральцев», - приводит слова Калиниченко «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, что матч «Спартак» - «Урал» состоится сегодня, 14 августа. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

После трех туров в РПЛ «Спартак» с тремя очками расположился на 11-й позиции. «Урал» находится на предпоследней, 15-й строчке, набрав одно очко.