Сульшер рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер перед матчем первого тура АПЛ с «Лидсом» рассказал о будущем в команде полузащитника Поля Погба, а также поделился информацией, когда сможет дебютировать новичок клуба Рафаэль Варан.

»Погба является игроком “Манчестер Юнайтед”, и его контракт действует еще один год. Об этом много говорят и пишут, но все разговоры, которые были у нас с Полем, были очень положительными. Он знает, чего мы хотим, и мы надеемся, что он хорошо подумает и примет свое решение. С Полем всегда так - он настоящий магнит для прессы

Варан еще не тренировался с нами, на все нужно время. Пока еще не все завершено на 100 процентов. Он не примет участие в матче, так как еще не приступал к тренировкам. Карантин сильно нас задержал, но скоро все будет завершено», - приводит слова Сульшера сайт «Манчестер Юнайтед» в России.

Напомним, что Варан перешел в «МЮ» летом этого года из мадридского «Реала». Действующее соглашение Погба рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс» состоится сегодня, 14 августа. Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.