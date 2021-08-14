«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Шоу на три года

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в продлении контракта с защитником сборной Англии Люком Шоу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет пролонгировано на три сезона.

Напомним, что Шоу перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» в июле 2014 года за 37,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 186 матчей, забил три гола и отдал 17 результативных передач. В составе манкунианцев Люк стал обладателем Кубка лиги и победителем Лиги Европы. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 42 миллиона евро.

За сборную Англии дебютировал в марте 2014-го. Всего за национальную команду провел 16 встреч, отличившись одним голом. На прошедшем Евро-2020 вместе со сборной дошел до финала, где уступил Италии.