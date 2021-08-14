Агент Фернандо подтвердил переговоры со «Спартаком»

Агент полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернандо рассказал о будущем своего клиента. Он отметил, что бразилец близок к расторжению контракта с китайским клубом.

«Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со „Спартаком“. Мы тщательно следим за ситуацией», - приводит слова агента Euro-Football.ru.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Фернандо выступал за красно-белых с 2016 по 2019 год. Всего за московский клуб он сыграл 98 матчей, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. В составе «Спартака» бразилец стал чемпионом России-2017.

Затем был продан в «Бэйцзин Гоань» за 15 миллионов евро. В китайском клубе он провел 26 встреч, отличившись четырьмя мячами и одним ассистом.