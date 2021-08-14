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14 августа 11:00

Константин Генич: «Спартаку» в матче с «Уралом нужно лезть вперед и возвращать доверие болельщиков

Встреча состоится сегодня, 14 августа.

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Уралом» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Вряд ли, наверное, Шалимов рискнет играть от себя в первом матче. Понятно, что у «Спартака» есть определенные ротационные вопросы по составу. Но надо лезть вперед, надо возвращать доверие болельщиков, Руя Витории, возвращать уверенность в собственных силах. Надо стараться забить и внимательнее сыграть в обороне», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, что Игорь Шалимов сменил на посту главного тренера екатеринбургского клуба Юрия Матвеева.

Матч «Спартак» - «Урал» состоится сегодня, 14 августа. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

После трех туров в РПЛ «Спартак» с тремя очками расположился на 11-й позиции. «Урал» находится на предпоследней, 15-й строчке, набрав одно очко.

источник: «РБ-Спорт»
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