Тренер «Монако» Ковач рассказал о травме Головина

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о травме полузащитника команды Александра Головина.

Напомним, что россиянин получил повреждение в матче второго тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1).

«Повреждение Головина выглядит не очень хорошо. Посмотрим, насколько серьезная степень повреждения. Головин - важный игрок для „Монако“. Если состояние Александра не будет вызывать опасений, он сыграет с „Шахтером“. Мы не будем рисковать», - приводит слова Ковача Foot National.

После двух туров в лиге 1 монегаски расположились на 16-й строчке, набрав лишь одно очко.

17 августа «Монако» предстоит сыграть свой первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.