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14 августа 11:55

«Барселона» после перехода Месси в «ПСЖ» осталась должна аргентинцу 52 млн евро

Футболист согласился на отсрочку выплаты зарплаты.

Испанская «Барселона» должна выплатить 52 миллиона евро форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Об этом сообщает издание Sport.

По информации источника, именно столько сине-гранатовые задолжали аргентинскому футболисту, который согласился на отсрочку выплаты зарплаты, чтобы помочь каталонскому клубу в условиях финансового кризиса после пандемии коронавируса. Данное решение было согласовано, когда президентом «Барселоны» был Хосеп Мария Бартомеу. Клуб выплатит 52 млн в течение 2021 и 2022 годов.

Ранее сообщалось, что Месси подписал с »ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда составит примерно 35 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Лионель четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и шесть раз получал «Золотой мяч».

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

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