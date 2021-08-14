«Барселона» после перехода Месси в «ПСЖ» осталась должна аргентинцу 52 млн евро

Испанская «Барселона» должна выплатить 52 миллиона евро форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Об этом сообщает издание Sport.

По информации источника, именно столько сине-гранатовые задолжали аргентинскому футболисту, который согласился на отсрочку выплаты зарплаты, чтобы помочь каталонскому клубу в условиях финансового кризиса после пандемии коронавируса. Данное решение было согласовано, когда президентом «Барселоны» был Хосеп Мария Бартомеу. Клуб выплатит 52 млн в течение 2021 и 2022 годов.

Ранее сообщалось, что Месси подписал с »ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Зарплата аргентинского форварда составит примерно 35 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Лионель четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и шесть раз получал «Золотой мяч».