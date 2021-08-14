«Челси» готов отпустить Абрахама в другой клуб за 50 миллионов евро

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть лондонский клуб летом 2021 года.

Как сообщает Le 10 Sport, руководство «синих» намерено выручить за трансфер 23-летнего англичанина 50 миллионов евро. В числе претендентов на футболиста находятся «Рома» и «Арсенал».

Абрахам является воспитанником академии «Челси». За взрослую команду игрок провел 82 матча, забил 30 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт истекает летом 2023 года.

Напомним, что ранее состав лондонцев пополнил форвард Ромелу Лукаку, ранее выступавший за «Интер».