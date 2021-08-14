Месси пропустит матч со «Страсбуром»

Пресс-служба «ПСЖ» объявила заявку команды на матч второго тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Отмечается, что предстоящую встречу пропустит новичок клуба Лионель Месси. В данный момент 34-летний форвард продолжает набирать форму через тренировки.
Помимо аргентинца, в игре со «Страсбуром» также не сыграют голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, полузащитники Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Марко Верратти, а также нападающий Неймар.
Напомним, матч парижской команды состоится сегодня, 14 августа. Начало – в 22:00 мск.
источник: ФК «ПСЖ»