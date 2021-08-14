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14 августа 12:46

Тренер «Зенита» Оливейра: Клаудиньо ради перехода к нам отказал клубам из Европы и США

Бразилец перешел в петербургский клуб за 15 млн евро.

Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Клаудиньо в петербургский клуб.

Напомним, что хавбек перешел из «Ред Булл Брагантино» и подписал пятилетний контракт.

«Клаудиньо не раз говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Есть цель попасть в главную сборную Бразилии. Единственный игрок по итогам прошлого сезона, который выиграл четыре номинации. Но есть надежда, что у нас он станет еще сильнее. Кстати, у Клаудиньо, насколько я знаю, были и другие варианты, в том числе в Старом Свете и США, Катаре. Но он хотел прийти именно к нам», - приводит слова Оливейры betonmobile.

Добавим, что в текущем сезоне Клаудиньо сыграл 21 встречу за «Ред Булл Брагантино», в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Ранее выступал за «Понте-Прета».

На прошедших Олимпийских играх в Токио вместе со сборной Бразилии завоевал золотые медали. Полузащитник принял участие во всех шести матчах турнира.

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