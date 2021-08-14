«Реалу» интересен вариант с переходом в АПЛ

Руководство «Реала» рассматривает вариант, при котором клуб будет выступать в чемпионате Англии, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, данное решение может быть обусловлено тем, что мадридский клуб не согласен с политикой нынешнего президента ла лиги Хавьера Тебаса.

Отмечается, что помимо АПЛ, «сливочные» интересуются переходом в серию А, а также бундеслигу.

Напомним, «Реал» является одним из трех клубов, которые никогда не покидали высший испанский дивизион с момента его создания. За это время мадридцы 34 раза становились победителями национального чемпионата.