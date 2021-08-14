Агент Головина: Думаю, Саша будет готов к игре с «Шахтером»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал физическое состояние своего клиента.
Напомним, что во вчерашней игре второго тура лиги 1 с «Лорьяном» (0:1) 25-летний россиянин получил повреждение мышцы правого бедра.
– Не сказал бы, что что-то серьезное, получил лося. Думаю, к «Шахтеру» Саша будет готов. Кто, если не он? – приводит слова Артемова «Спорт-Экспресс».
17 августа подопечные Нико Ковача проведут первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».
источник: «Спорт-Экспресс»