Дмитрий Губерниев: Отмена лимита в РПЛ? Это шаг, который не убьет наш футбол, а напротив

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился комментарием по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23.

Ранее стало известно, что функционеры РФС разослали российским клубам письма с предложениями по развитию футбола, основным пунктом которых является полная отмена лимита на иностранных игроков.

– Российский футбол сейчас и так на дне, так что строить иллюзий не надо. Сан-Марино дышит нам в затылок, мы всем уже проиграли. Поэтому отмена лимита, как вариант всколыхнуть конкуренцию, – это шаг, который не убьет наш футбол, а напротив. Если футболист хороший, то он эту конкуренцию выдержит, будет и деньги зарабатывать большие, и играть хорошо, – цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что в данный момент клубы чемпионата России могут внести в свою заявку восемь иностранных футболистов.