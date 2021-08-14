«Барселона» смогла заявить Депая и Гарсию после того, как Пике согласился на снижение зарплаты

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что клуб смог внести в заявку на предстоящий сезон чемпионата Испании центрального защитника Эрика Гарсию, а также двух форвардов Мемфиса Депая и Рея Маная.

По информации источника, данные изменения в заявке команды произошли благодаря тому, что защитник «сине-гранатовых» Жерар Пике согласился на существенное понижение заработной платы.

Ранее сообщалось, что каталонцы также ведут переговоры о снижении годового оклада Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

Напомним, в первом туре нового сезона ла лиги подопечные Рональда Кумана сыграют дома против «Реала Сосьедад». Начало встречи – в 21:00 мск.