Варан официально представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Рафаэль Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

По информации источника, соглашение 28-летнего француза с английской командой рассчитано до 30 июня 2025 года. Футболист будет выступать под 19-м номером. Вчера игрок успешно прошел медицинское обследование.

Отметим, что Варан был представлен перед началом матча первого тура АПЛ сезона-2021/22, в котором его новый клуб на своем поле принимает «Лидс».

Ранее футболист защищал цвета «Реала». В составе мадридцев он становился трехкратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира. В общей сложности француз отыграл за «сливочных» 360 матчей, забил 17 голов и отдал семь ассистов.