Анзор Кавазашвили: Отмена лимита будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу возможной отмены лимита на легионеров в сезоне-2022/23.

Ранее стало известно, что функционеры РФС разослали российским клубам письма с предложениями по развитию футбола, основным пунктом которых является полная отмена лимита на иностранных игроков.

– Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Тогда будут радоваться те люди, которые приглашают в клубы иностранцев, те, кто получает большие откаты от каждого иностранного футболиста в РПЛ, – приводит слова Кавазашвили портал Sport24.

Напомним, что в данный момент клубы чемпионата России могут внести в свою заявку восемь иностранных футболистов.