Рафаэль Варан: «Манчестер Юнайтед» – один из самых знаковых клубов в истории мирового футбола

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился эмоциями от своего перехода в английский клуб.

Напомним, что сегодня «манкунианцы» официально представили 28-летнего француза в качестве игрока своей команды. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Контракт был подписан до конца июня 2025 года.

– «Манчестер Юнайтед» входит в список самых знаковых клубов в истории мирового футбола. Выступление за эту команду в рамках АПЛ – то, от чего я не мог отказаться. После разговора с менеджером, я смог увидеть, какого прогресса достиг «МЮ» в последние несколько сезонов. Надеюсь оказать здесь влияние, и я сделаю все, чтобы стать частью выдающейся истории этого клуба, – цитирует Варана пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее французский футболист защищал цвета «Реала» на протяжении десяти лет. В составе мадридцев он становился трехкратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира. В общей сложности француз отыграл за «сливочных» 360 матчей, забил 17 голов и отдал семь ассистов.