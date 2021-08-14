Лунев начнет матч «Байера» против «Униона» на скамейке запасных

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе на матч против «Униона» в рамках первого тура чемпионата Германии.
Как сообщает твиттер клуба из Леверкузена место в воротах займет Лукаш Градецки.
⚫️🔴 Unsere Startelf für den Liga-Auftakt! 🔥— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 14, 2021
🔜 #FCUB04 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/kCohvt5JJk
Напомним, что Лунев пополнил состав «Байера» на правах свободного агента в июле текущего года. Экс-вратарь «Зенита» пока не провел ни одного официального матча в немецкой команде.