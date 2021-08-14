Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал детали перехода Бейла

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что пока рано говорить о переходе в самарский клуб защитника Гленна Бейла из нидерландского «Эммена».

«Пока что ждем документы. Сначала надо решить визовые вопросы, потом будет медосмотр. После этого можно будет разговаривать о переходе», — цитирует функционера Sport24.ru

Добавим, что в минувшем сезоне Бейл провел 34 матча, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

По итогам прошлого чемпионата «Эммен» вылетел во второй по силе дивизион, заняв 16-е место.