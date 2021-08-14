Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Лидсом» (5:1) в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.

Одним из главных героев встречи стал атакующий полузащитник красных дьяволов Бруну Фернандеш, записавший на свой счет три забитых мяча на 30-й, 54-й и 60-й минутах игры. Также по голу забили форвард Мейсон Гринвуд (52) и полузащитник Фред (68). Отметим, что хавбек хозяев Поль Погба отличился четырьмя ассистами.

Соперник ответил результативным ударом защитника Люка Эйлинга (48).

Добавим, что на 75-й минуте в составе «манкунианцев» на поле вышел Джейдон Санчо, недавно перешедший из дортмундской «Боруссии», – он заменил Дэниэла Джеймса. Эта встреча стала для него дебютной в футболке манчестерского клуба в АПЛ.

В следующем туре подопечные Оле-Гуннара Сульшера сыграют в гостях с «Саутгемптоном» (22 сентября), а «Лидс» на своем поле примет «Эвертон» (21 сентября).