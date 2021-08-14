Анхель Ди Мария: Для «ПСЖ» будет лучше, что клуб заключил контракт с Месси, а не с Роналду

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария уверен, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел играть в составе парижской команды.

«Наверняка Роналду умирает от желания оказаться в «Пари Сен-Жермен». Качество футболистов парижского клуба уникально. Все лучшие игроки хотят играть вместе с лучшими. Криштиану хотел бы быть здесь, но «ПСЖ» заключил контракт с Месси. К счастью, так будет лучше для клуба», — приводит TyC Sports слова футболиста.

Напомним, что 10 августа Месси подписал контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1». Нападающий будет выступать в парижском клубе под 30-м номером.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 года.