«Нижний Новгород» – «Уфа». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Уфы» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.
Отметим, что данную встречу рассудит Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Калинский, Горбунов, Кечкеш, Сулейманов, Балай;
«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Журавлев, Бауэр, Иванов, Камилов, Кротов, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
После трех стартовых туров нижегородский клуб набрал семь очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Уфимцы идут на 13-м месте (1 очко).