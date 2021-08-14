Фабио Капелло: Отмена лимита на легионеров в РПЛ негативно скажется на интересах сборной России

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о возможной полной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне», — цитирует итальянского специалиста Sport24.ru.

Напомним, что накануне в СМИ сообщалось, что РФС отправил клубам российской премьер-лиги письмо с предложениями по развитию футбола. Одним из пунктов стало предложение об отмене лимита.

Добавим, что сейчас клубы чемпионата России могут внести в свою заявку на матч восемь иностранных футболистов.