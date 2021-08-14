Денис Бояринцев: Критика, которая обрушилась на «Спартак», полностью по делу – результата нет

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил игру московского клуба на старте сезона-2021/22.

Отметим, что подопечные Руя Витории занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после трех туров, набрав три очка. При этом красно-белые завершили свои выступления в Лиге чемпионов, дважды уступив «Бенфике» (0:2, 0:2) в рамках третьего отборочного раунда.

– «Спартак» начал сезон крайне неудачно. Критика, которая обрушилась на команду, явно влияет на психологическое состояние игроков. Но эта критика полностью по делу – результата нет. Что касается Витории, то он делает несколько странные перестановки. В частности, в матче с «Нижним Новгородом» были непонятные замены, похожие на то, чтобы дать отдохнуть игрокам перед «Бенфикой». Как будто потеряны какие-то нити управления командой , – цитирует Бояринцева Sport24.

Сегодня, 14 августа, московский клуб на своем поле примет «Урал» в матче четвертого тура РПЛ. Начало игры – в 17:30 мск.