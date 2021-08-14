Бывший защитник «Зенита» уверен, что Роналду останется в «Ювентусе»

Бывший защитник «Кальяри» и «Зенита» Бруно Алвеш считает, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе».

- Думаю, он останется. «Ювентус» - топ-команда, в ней много хороших игроков. Возвращение Аллегри очень важно для клуба. «Ювентус» силен, а когда ты в отличной команде, тебе не хочется уходить, - приводит слова Алвеша Football Italia.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий может уйти из «Ювентуса», однако его возможности уменьшились, когда Лионель Месси завершил переход в «Пари Сен-Жермен».