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Оле-Гуннар Сульшер: Когда ты видишь, как болельщики заполняют трибуны, это задает нужное настроение
14 августа 17:21
автор: Андрей Ефимов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Оле-Гуннар Сульшер: Когда ты видишь, как болельщики заполняют трибуны, это задает нужное настроение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче 1-го тура АПЛ сезона-2021/22.

- Когда ты видишь, как болельщики заполняют трибуны, это создает атмосферу и задает настроение. Мы почувствовали дополнительную ответственность, ведь провели много матчей без них. Болельщики так много значат для «Манчестер Юнайтед». Получать такую любовь фанатов важно для команды. Я не мог бы пожелать большего.

Вы всегда немного взволнованы перед первой игрой сезона - достаточно ли команда подготовлена физически, готова ли она с точки зрения тактики?

Мы настраивались на эту игру. Это был фантастический день. Конечно, когда Бруно забивает три, а Поль делает четыре передачи, все заголовки будут о них двоих. Но для меня речь идет обо всей команде. И эти двое могут создавать такие важные моменты в том числе из-за такого окружения, - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» нанес поражение «Лидсу» со счетом 5:1. Хет-трик в этом матче на свой счет записал Бруну Фернандеш, в то время как на счету Поля Погба четыре голевые передачи.

Добавим, что на матче в Манчестере присутствовало 72 732 зрителя.

источник: BBC
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