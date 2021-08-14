Оле-Гуннар Сульшер: Когда ты видишь, как болельщики заполняют трибуны, это задает нужное настроение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче 1-го тура АПЛ сезона-2021/22.

- Когда ты видишь, как болельщики заполняют трибуны, это создает атмосферу и задает настроение. Мы почувствовали дополнительную ответственность, ведь провели много матчей без них. Болельщики так много значат для «Манчестер Юнайтед». Получать такую любовь фанатов важно для команды. Я не мог бы пожелать большего.

Вы всегда немного взволнованы перед первой игрой сезона - достаточно ли команда подготовлена физически, готова ли она с точки зрения тактики?

Мы настраивались на эту игру. Это был фантастический день. Конечно, когда Бруно забивает три, а Поль делает четыре передачи, все заголовки будут о них двоих. Но для меня речь идет обо всей команде. И эти двое могут создавать такие важные моменты в том числе из-за такого окружения, - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» нанес поражение «Лидсу» со счетом 5:1. Хет-трик в этом матче на свой счет записал Бруну Фернандеш, в то время как на счету Поля Погба четыре голевые передачи.