Клаудиньо отправился c «Зенитом» на матч с «Локомотивом»

Новичок «Зенита» Клаудиньо отправился в Москву с командой на матч с «Локомотивом».
На официальной странице инстаграма петербургского клуба появилась совместная фотография бразильца с соотечественником Малкомом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 13 августа «Зенит» объявил о подписании соглашения с Клаудиньо. Контракт с чемпионом Олимпиады в Токио рассчитан на пять лет. Клаудиньо защищал цвета «Ред Булл Брагантино». В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей, в которых забил 18 мячей.