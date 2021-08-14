Роман Терюшков: Отмена лимита? Легионеры мне не нравятся – хочу болеть и поддерживать своих пацанов

Министр спорта Московской области Роман Терюшков дал свой комментарии по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС отправил клубам российской премьер-лиги письмо с предложениями по развитию футбола. Одним из пунктов стало предложение об отмене лимита.

– Моя позиция по лимиту не изменилась. Легионеры мне в принципе не нравятся. Я хочу болеть и поддерживать своих пацанов, которые играют в наших дворах и ДЮСШ. Зачем мне смотреть на ребят с заграничным паспортом? Все дело в победе российского футбола, а не в ужесточении или смягчении лимита. Надо принимать кардинальные решения, подготавливать тренеров. Но на это нужно время – 5-10 лет. Все сразу не будет, – приводит слова Терюшкова Sport24.

Добавим, что сейчас клубы чемпионата России могут внести в свою заявку на матч восемь иностранных футболистов.