Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о продлении контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что 15 августа объявит о деталях продления контракта защитника Георгия Джикии.
«Продление Джикии? Все завтра. Есть договоренность? До игры ничего не комментирую», — приводит «Спорт-Экспресс» слова руководителя клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что Джикия подписал со «Спартаком» новое соглашение. Оно подписано по схеме «3+1».
Напомним, что защитник выступает за красно-белых с 2017 года. В дебютном сезоне в составе «Спартака» он стал чемпионом России.
источник: «Спорт-Экспресс»