Гол Алонсо в ворота «Кристал Пэлас» стал 50-м в истории «Челси», забитым со штрафного удара в АПЛ

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо отличился забитым мячом в матче первого тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Отметим, что испанский игрок забил гол на 27-й минуте со штрафного удара. Как сообщает статистический портал OptaJoe, этот мяч стал 50-м для лондонской команды в рамках выступлений в АПЛ, забитым прямым ударом со стандартного положения.

Больше голов со штрафных ударов забил только «Манчестер Юнайтед» – 64.

В данный момент подопечные Томаса Тухеля обыгрывают «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Идет добавленное время к первому тайму.