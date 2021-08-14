Зобнин открыл счет в матче «Спартака» с «Уралом»

В матче третьего тура чемпионата России между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» открыт счет.

Полузащитник красно-белых Роман Зобнин отличился на 27-й минуте встречи.

Добавим, что последний раз в рамках РПЛ 27-летний хавбек отличался 21 ноября 2020 года в матче с «Динамо» (1:1). Тогда он сравнял счет на 85-й минуте.

После трех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Урал» располагается на 15-й строчке с одним очком в активе.