«Спартак» – «Урал». Годзюр проводит свой 100-й матч за екатеринбургский клуб в рамках РПЛ

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр попал в стартовый состав клуба на гостевой матч четвертого тура чемпионата России со «Спартаком».

По информации пресс-службы уральской команды, 36-летний вратарь проводит свой 100-й матч в футболке «шмелей» в рамках РПЛ.

Напомним, что Годзюр пополнил состав екатеринбуржцев в 2017 году – в общей сложности на его счету 110 проведенных встреч, в которых он пропустил 144 гола и 24 раз отстоял «на ноль».

В данный момент «Урал» проигрывает «Спартаку» со счетом 0:1. Гол в составе москвичей забил полузащитник Роман Зобнин.