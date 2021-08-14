Фанаты «Спартака» вывесили на матче с «Уралом» баннер, обращенный к Соболеву

В эти минуты на стадионе «Открытие Арена» проходит матч четвертого тура между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».
После первого тайма красно-белые выигрывают со счетом 1:0. Автором гола стал Роман Зобнин.
Перед началом встречи болельщики «Спартака» вывесили на трибунах баннер, обращенный к форварду клуба Александру Соболеву.
«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на баннере.
Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Зарема Салихова в своем телеграм-канале сообщила, что нападающий является любимым футболистом дочери.