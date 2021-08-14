«Штутгарт» забил пять мячей в ворота «Гройтер Фюрта», «Вольфсбург» оказался сильнее «Бохума»

Футболисты «Штутгарта» одержали уверенную победу в первом туре чемпионата Германии, обыграв дома новичка лиги – «Гройтер Фюрт» (5:1).

В составе победителей дублем отметился Марк-Оливер Кемпф (55-я и 76-я минуты), по голу забили Ватару Эндо (30), Филипп Клемент (36) и Хамади Аль-Гаддиуи (61). Гости ответили результативным ударом Джейми Левелинга в добавленное ко второму тайму время (90+3).

20 сентября «Штутгарт» сыграет в гостях против «Лейпцига», а днем позже «Гройтер Фюрт» на своем поле примет «Арминию».

В параллельной встрече другой новичок чемпионата – «Бохум» – не смог набрать очков в матче с «Вольфсбургом» (0:1). Единственный гол был забит на 22-й минуте усилиями Вута Вегхорста. В начале встречи нидерландский форвард не смог реализовать 11-метровый удар.

В следующем туре «Вольфсбург» дома встретится с Гертой», а «Бохум» сыграет с «Майнцом». Обе встречи запланированы на 21 сентября.